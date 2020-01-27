الحكيم: ماحدث في الناصرية يمثل انتكاسة جديدة في التعامل مع ملف التظاهرات

2020/01/27 | 21:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد زعيم التيار الصدري،عمار الحكيم، اليوم الاثنين، ان ماحدث في ساحة الحبوبي في الناصرية يمثل انتكاسة جديدة في التعامل مع ملف التظاهرات.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، ان "ما حصل في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية في ذي قار من اعتداء على المتظاهرين وتعريضهم للرصاص الحي واحراق خيم اعتصامهم يمثل انتكاسة جديدة في التعامل العملي المطلوب مع ملف التظاهرات، ونستنكر وبشدة هذه الجريمة".

وطالب الحكيم الحكومة والبرلمان "بالاسراع في تشكيل لجنة تحقيقية والكشف عن الجهات التي تقف وراء الحادث وتقديمها للعدالة"، مؤكدا على ان "حماية المتظاهرين من واجب الحكومة".

واشار نهيب بالمتظاهرين "الحفاظ على سلمية احتجاجاتهم والابتعاد عن التعرض للممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع الاجهزة الامنية بغية فرز المندسين الساعين لحرف المسار السلمي للتظاهرات المطلبية".

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