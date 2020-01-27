بالصورة.. الناصري بعد ان خلع

2020/01/27 | 21:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبعد ايام على خلعه "العمامة" وعدم تلبية دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالانسحاب من التظاهرات، توجه رجل الدين اسعد الناصري الى ساحة الحبوبي وسط الناصرية مصطحبا ابنه للمشاركة في اعتصامات اهالي المدينة.

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