2020/01/27 | 21:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة النفط السورية ضرب المجموعات الإرهابية للمرابط البحرية في بانياس بمحافظة طرطوس عبر زرع عبوات ناسفة بواسطة الضفادع البشرية".

وقالت الوزارة في بيان نشرته بموقع "فيسبوك" إن "الإرهابيين والمحور الداعم لهم استهدفوا مجدداً قطاع النفط في سوريا بضرب المرابط البحرية في بانياس من خلال زرع عبوات ناسفة بواسطة ضفادع بشرية".

وأضافت الوزارة أن " الكوادر الفنية باشرت على الفور بتقييم الأضرار الناجمة عن الاستهداف للبدء بعمليات الإصلاح ووضعت خططا بديلة لتأمين استمرار عمل المصب للنفط الخام وكافة المشتقات الأخرى".

وكانت النفط السورية قد أعلنت في بيان في حزيران العام الماضي عن عملية تخريبية مماثلة استهدفت خطوط المرابط النفطية في بانياس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط السورية: الإرهابيون يستهدفون المرابط البحرية في بانياس بزرع عبوات ناسفة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط السورية: الإرهابيون يستهدفون المرابط البحرية في بانياس بزرع عبوات ناسفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).