فارس كمال نظمي - سيكولوجيا السلطة لاستنزاف الحراك الثوري التشريني: القمع والتجاهل والشيطنة

2020/01/27 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارس_كمال_نظمي كيف تعاملتِ السلطة -بشقيها الرسمي والموازي- مع التظاهرات والاضرابات والاعتصامات المستمرة منذ الفاتح من تشرين الأول 2019 حتى اليوم؟ هل من ستراتيجية سلوكية محددة جرى اتباعها؟ أم إن العشوائية والتقلب والقرارات المرتجلة والنهايات العنفية السائبة هي سيدة الموقف؟هذا هو أحد الأسئلة المنهجية الأكثر إثارة لدى الباحثين المهتمين بتفكيك المشهد العراقي وتفحص محركاته ومساراته على صعيد المواجهة المستمرة......

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