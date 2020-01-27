حسن عجمي - الدين قرار إنسانوي مستقبلي

2020/01/27 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_عجمي من الممكن بحق تحليل الدين من خلال مفاهيم الإنسانوية و المستقبل و العلوم و الفلسفة فنحصل بذلك على تحليل إنسانوي سوبر مستقبلي للدين.فالدين قرار إنسانوي في المستقبل.و يُتخَذ هذا القرار الإنسانوي اعتمادا ً على معارفنا العلمية و الفلسفية و على ضوء القِيَم الإنسانية.بالنسبة إلى السوبر مستقبلية , التاريخ يبدأ من المستقبل و بذلك لا بدّ من تحليل المفاهيم و الظواهر من خلال المستقبل فتصبح الظواهر و المعان......

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