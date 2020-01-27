نجم الدين فارس - مانيفيست (المنظمة _ الحزب) الشيوعي العلمي

2020/01/27 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نجم_الدين_فارس مانيفيست (المنظمة _ الحزب) الشيوعي العلميبقلم: نجم الدين فارسالترجمة : يوسف عمر2019 ممانيفيست (بيان)(المنظمة _ الحزب) الشيوعي العلميبيان (المنظمة _ الحزب) الشيوعي العلمي ، نظام حديث للمنظمة أو الحزب ، حيث يترك ورائها جميع أشكال الاتصال و الآنشطة التنظيمية للاحزاب الشيوعية السابقة و لايعمل بها ، و يظهر بنسخة حديثة من الفكر و العمل و بع......

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