2020/01/27 | 21:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخنجر عبر #تويتر : استهداف البعثات الدبلوماسية ؛ إضعاف لهيبة الدولة وسيادتها ومكانتها أمام العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/27 | 21:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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