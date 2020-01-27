حقيقة انشقاق الشيخ اسعد الناصري

2020/01/27 | 21:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعول السيد مقتدى الصدر وتياره كثيرا على ساحات التظاهر واستغلال حاجات الشارع لمصلحة التيار هذا ما اعتاد عليه التيار الصدري طيلة المرحلة السابقة عندما قاد او شارك في كل التظاهرات […]

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