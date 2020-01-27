بيان من ستة عشر دولة بشأن تظاهرات العراق وطلب عاجل للسلطات.. الأمن والفصائل يستخدمان الذخيرة الحية

2020/01/27 | 21:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت ستة عشر دولة، الإثنين، بياناً مشتركاً حول التظاهرات في العراق.ووفقا للبيان، أدان “سفراء كندا، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، رومانيا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الأمن العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين منذ 24 كانون الثاني، بضمنهم متظاهري بغداد […]

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