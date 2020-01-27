عن فيروس الكورونا

2020/01/27 | 21:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم أل ماضي لا يمكن أن يكون ظهور فيروس الكورونا من صنع الصدفة، و لا شك في أن هناك أياد أجنبية خفية هي وراء إندلاع و إنتشار هذا الفيروس بهذه السرعة، مما يشير إلى أن هناك حالة حرب باردة معلنة على جمهورية الصين الشعبية الصديقة، بدأت بالعقوبات و من ثم فرض ضرائب جمركية تعجيزية لضرب […]

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