بالوثيقــة : الاعـــلام الاردنـــي يـــوقف قنـــاة دجـــلة عـــن العمـــل ولمـــدة شهـــر !!

2020/01/27 | 21:24 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قامت هيئة الاعلام الاردنية اليوم بنشر بيان لها تعلن فيه عن " ايقاف بث قناة دجلة الفضائية لمدة شهر اعتبارا من اليوم الاثنين لمخالفتها احكام القانون"....

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