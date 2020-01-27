تخوف “الميليشيات” من تكليف الكاظمي لرئاسة الحكومة.. سينهي وجودها

2020/01/27 | 21:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير – محمد الجبوري – بغداد تتخوف #الميليشيات المسلحة في العراق الموالية لإيران، من تكليف رئيس جهاز المخابرات الحالي #مصطفى_الكاظمي، بسبب قدرته على إنهاء وجود تلك الميليشيات لما يملكه من […]

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