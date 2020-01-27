التعيبان يتحدث لـ”العهد” عن مؤامرة سعودية اماراتية تحاك ضد الناصرية

2020/01/27 | 21:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف النائب عن كتلة الصادقون، عبد الامير تعيبان، الاثنين، عن “مؤامرة” تحاك ضد الناصرية بأموال اماراتية وسعودية.وقال تعيبان في حديث للقناة “العهد الفضائية””، إن “ما يحدث في الناصرية هي مؤامرة تحاك من قبل السعودية والامارات، فهي تقوم بضخ الاموال عبر اربيل الى فاسدين معروفين في الناصرية لزعزعة الامن فيها”.وبين أن […]

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