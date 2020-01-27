زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب محافظة يزد وسط ایران

2020/01/27 | 21:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، مدينة بافق التابعة لمحافظة يزد (وسط ایران) في الساعة 06:39:18 مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.و قال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة يزد “محمود شاكري”، ان هذه الهزة وقعت في عمق 20 كم من سطح الارض، عند التقاء خطي العرض الشمالي 31.88 […]

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