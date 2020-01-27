"نصب الشهيد" على طاولة برلمان كوردستان ولجنة تتخذ قراراً بصدده

2020/01/27 | 21:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقدت لجنة شؤون الشهداء والجينوسايد والسجناء السياسيين في برلمان كوردستان، اليوم الاثنين، اجتماعاً باشراف سوسن محمد ميرخان رئيس اللجنة وبحضور اعضائها ومستشاريها، بهدف مناقشة ومتابعة مشكلات "نصب الشهيد" في محافظات الاقليم.

وتمت مناقشة مشكلات "نصب الشهيد" في مدن اقليم كوردستان واعادة النظر فيها والاهتمام بهوية شعب كوردستان وآلية التواصل مع شعوب العالم.

وفي جانب اخر تم الحديث عن المشكلات تواجهها مديريات الشهداء والمؤنفلين في محافظات الاقليم والتنسيق معهم لإيجاد الحلول اللازمة وفق القانون، وفي الختام قررت اللجنة زيارة "نصب الشهيد" ومديريات الشهداء والجينوسايد والسجناء السياسيين في الاقليم بهدف الاطلاع على مشكلاتهم.

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