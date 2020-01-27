قصة احتجاجات العراق في صورة.. فتاة و

2020/01/27 | 21:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحريرالخلاني، عند مبنى أمانة بغداد تحديدًا، فتاة لم تتجاوز 20 عامًا ربما، يلقيها أحد عناصر قوات مكافحة الشغب أرضًا، على مقربة منه ثلاثة من رفاقه يحاصرون شابًا أعزل ويبرحوه ضربًا بالهروات.

وثق المصور الصحافي خالد محمد لحظة اعتداء عنصر في مكافحة الشغب على فتاة متظاهرة عند ساحة الخلاني وسط بغداد

مشهد أثار غضبًا عارمًا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وثقته عدسة مصور وكالة "أسيوشيتد برس" خالد محمد.

عنصر أمن يعنف فتاةً شاركت في الاحتجاجات وسط بغداد (AP)

نشرت الوكالة الأمريكية الصورة ضمن تقرير عن الأوضاع في العراق في ظل تصاعد أعمال العنف، واستهداف السفارة الأمركية في بغداد بصواريخ مباشرة، لأول مرة.

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"أمنيستي" تصف عمليات قمع المتظاهرين على يد السلطة

وعلقت، " شرطي من شرطة مكافحة الشغب يسقط متظاهرة مناهضة للحكومة لتفتيشها بينما تحاول قوات الأمن تفريق المتظاهرين أثناء الاشتباكات في بغداد، العراق، الاثنين 27 كانون الثاني/يناير 2020".

وشهدت العاصمة، الإثنين، تظاهرة طلابية جديدة في ساحة التحرير والخلاني والشوارع القريبة، لليوم الثاني على التوالي.

واكتمل المشهد، حين نشر إعلاميون بارزون مقطعًا مصورًا يظهر الفتاة بعد إفلاتها من قبضة قوات مكافحة الشغب، حيث سارت أمتارًا عدة نحو المتظاهرين قبل أن تسقط أرضًا مرة أخرى، حيث يبدو أنها تعرضت لإصابة أو اختنقت بفعل الغاز المسيل للدموع ربما.

تصدرت الصورة مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى فيها المتفاعلون اختصارًا شاملًا ومشهدًا جليًّا، حيث جسدت "فتاة تشرين" كما أُطلق عليها، الاحتجاجات العراقية، ومثل "الجلاوزة" أجهزة السلطات وميليشياتها.

أثارت الصورة غضبًا عارمًا على مواقع التواصل الاجتماعي وعدها متفاعلون اختصارًا لكل انتهاكات السلطة ضد المحتجين

وأعادت الحادثة إلى الأذهان أعمال عنف سابقة طالت فتيات ونساءً شاركن في الاحتجاجات بدءًا من تظاهرات حملة الشهادات العليا وصولًا إلى المسعفة التي اعتقلت على طريق محمد القاسم، والمرأة التي وجهت "صرخةً" بعد اعتداء تعرضت له على يد رجال أمن.

كما شحنت الصورة الغضب ضد المسؤولوين والمتحدثين باسم السلطات وقواتها الأمنية والذين ينفون في كل مرة ارتكاب انتهاكات بحق الشبان، ويتهمون المتظاهرين بشن أعمال عنف ضد القوات الأمنية، متساءلين "هل هؤلاء هم حماة الأعراض؟".

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