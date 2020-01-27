على غرار ساحة الحبوبي.. متظاهرو النجف يستبدلون الخيم بـ

2020/01/27 | 21:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستحسن متظاهرو محافظة النجف، فكرة بناء "غرف للاعتصام" التي انشأها متظاهرو ساحة الحبوبي صباح اليوم الاثنين، بعد حرق خيمهم ليلة امس، فقام متظاهرو ساحة الصدرين وسط النجف بتحضير مواد البناء، تمهيدا لتشييد غرفهم.

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