الربيعي يحدد موقع انطلاق الصواريخ التي استهدفت السفارة الامريكية

2020/01/27 | 21:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلن المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق محمود الربيعي، اليوم الاثنين، ان الصواريخ التي استهدفت السفارة الامريكية انطلقت من منطقة عرب جبور جنوبي بغداد.وقال الربيعي في حديث لـ”العهد”، ان ” مصدر الضربة كان من منطقة عرب جبور وهذه المنطقة ليس فيها فصائل مقاومة، و اكد ان استهداف البعثات […]

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