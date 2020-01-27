2020/01/27 | 21:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعــد احـــداث العـــنف الاخـــيرة .. دبلـــومــاسي 16 دولـــة ينتفضـــون ضـــد حكـــومة بغـــــداد !!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعــد احـــداث العـــنف الاخـــيرة .. دبلـــومــاسي 16 دولـــة ينتفضـــون ضـــد حكـــومة بغـــــداد !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).