2020/01/27 | 21:58 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بريشة “عماد حجاج”
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كاريكاتير | #صفقة_القرن) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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