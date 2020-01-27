العصائب تعلن تحديد مكان انطلاق الصواريخ التي استهدفت السفارة الاميركية

2020/01/27 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق محمود الربيعي، الاثنين 27 كانون الثاني 2020، تحديد مكان الصواريخ التي استهدفت السفارة الامريكية امس.

وقال الربيعي في تصريح نشره موقع قناة "العهد" التابعة الى العصائب، إن "مصدر الضربة التي استهدفت السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء، كان من منطقة عرب جبور جنوب العاصمة وهذه المنطقة ليس فيها فصائل مقاومة"، مؤكداً أن "استهداف البعثات الدبلوماسية يعني استهداف العراق".

واضاف أن "فصائل المقاومة غير محتاجة لاسلوب الضرب الخفي، و موقف فصائل المقاومة اكبر من ان يضرب سفارة امريكا بهذا الشكل، و ان المستفيد من ضرب السفارة الامريكية هو من يريد العداء للعراق".

وتابع الربيعي، "نريد سيادة العراق وانهاء السيطرة الامريكية، و التظاهرات المليونية هي رد الفصائل الحقيقي على امريكا"، لافتا الى ان "امريكا تعرف من ضرب سفارتها واتهام الفصائل هو جزء من عمل الاعلام الامريكي".

وأشار الى أن "فصائل المقاومة لم تستهدف القواعد الاجنبية بعد خروج قواتها من العراق، والقوات الاجنبية اعتدت على فصائل المقاومة اكثر من مرة، وفصائل المقاومة لم ترد على خروقات امريكا احتراما لسيادة العراق".

وفي وقت سابق، قال معاون نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو علي البصري، الإثنين (27 كانون الثاني، 2020) إن تشكيلات الحشد الشعبي، لا علاقة لها بالجهات التي استهدفت السفارة الأميركية في بغداد.

وأوضح البصري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "الحشد الشعبي ليس له علاقة بالجهات التي استهدفت السفارة الأميركية في العراق" لافتاً الى أن "هذه الجماعات تعبر عن نفسها، والحشد الشعبي لا يتبنى أي عملية".

وأضاف البصري أن "بعض الجهات تحاول زج اسم الحشد الشعبي في هذه القضية من دون دليل"، مؤكداً أن "تشكيلات الحشد الشعبي موجودة ومنضبطة ولدينا اجتماعات معهم وتوجيهات مستمرة".

وتابع أن "هناك تعاوناً عالياً بين قيادات الحشد والقيادات الأمنية وهذا الأمر لطالما ركز عليه الشهيد أبو مهدي المهندس"، عاداً "التعاون بين الحشد والأجهزة الأمنية هو من حقق النصر بهذا الشكل والسرعة".

وأشار البصري الى أن "الحشد الشعبي يعمل مع الأجهزة الأمنية في غرفة عمليات واحدة وهناك مستوى عال من التنسيق، خاصة في ما يتعلق بالعمليات الأمنية ضد الإرهاب".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت، أمس الأحد، سقوط 5 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر.

عقب ذلك، أمر رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، يوم أمس، القوات الامنية بالبحث والتحري لمنع تكرار الاعتداء على السفارة الامريكية في بغداد.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية، اليوم، قصف السفارة الأمريكية في بغداد، فيما أكدت عدم تأثر العلاقات مع واشنطن "بهذه الأفعال".

بغداد اليوم- بغداد

طرح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، مهدي امرلي، الاثنين (27 كانون الثاني 2020)، جملة من الحلول التي من شأنها المساهمة بوقف نزيف الدم في محافظة ذي قار حسب اعتقاده.

وقال امرلي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "المحافظة تحتاج

بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية أثيل النجيفي، الإثنين (27 كانون الثاني 2020)، ان رد الولايات المتحدة الأمريكية على قصف سفارتها في العاصمة بغداد، سيكون قوياً تجاه المتورطين.

وقال النجيفي في حديث خص به لـ(بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم-بغداد

كشف القيادي في تحالف سائرون، النائب قصي الياسري، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين (27 كانون الثاني، 2020) عن موقف تحالفه من ترشيح محمد توفيق علاوي، لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال الياسري، لـ(

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