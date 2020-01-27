شهيدان وجرحى حصيلة احداث الناصرية الاخيرة ..صور

2020/01/27 | 22:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اسفرت الاحداث التي شهدتها مدينة الناصرية اليومين الماضيين عن سقوط شهيدين اضافة الى اصابة عدد من المتظاهرين.توفي ، مساء امس ، متظاهر متاثرا بجراح اصيب بها في المواجهات التي حدثت بين قوات الامن والمحتجين ،صباح الاحد ، واسفرت عن اصابة 81 متظاهرا .كما واستشهد معتصم وجرح 4 اخرين في الهجوم […]

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