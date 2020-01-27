الحلبوسي: اختيار حكومة قوية خطوة مهمة لحل الأزمة الراهنة

2020/01/27 | 22:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتبر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الاثنين، اختيار حكومة جديدة قوية ومدعومة من القوى السياسية تكون قادرة على تلبية المطالب تأتي كخطوة مهمة...

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