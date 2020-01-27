الخزعلي يضع شروطا لاختيار رئيس الوزراء.. مغردون: ما علاقة الصين؟

2020/01/27 | 22:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رغم عدم ظهوره علنا أمام الناس منذ مقتل قاسم سليماني في الثالث من يناير، أصدر قيس الخزعلي الاثنين، بيانا حول مواصفات رئيس الوزراء العراقي القادم كما يراها، ما أثار ردود فعل رافضة لتدخله في هذا الشأن، في حين اتسم بعض ردود الفعل بالسخرية من اشتراطه أن يتعهد المرشح لمنصب رئيس الحكومة "بتنفيذ الاتفاقية مع الصين".

وتضمن البيان الذي نشرته صفحة المكتب الإعلامي لقيس الخزعلي على تويتر، ستة شروط لاختيار رئيس الوزراء القادم، وذلك من أجل "إفشال مشروع الفتنة، وإنهاء الجدل" على حد قوله.

وتضمنت الشروط أن يكون رئيس الوزراء القادم مستقلا وليس لديه جنسية ثانية، بالإضافة إلى "تعهده بإخراج القوات الأجنبية".

وانتقد الكاتب العراقي المعروف غالب الشابندر الخزعلي بشدة، محذرا من احتمال استعباده، أي الخزعلي، للشعب العراقي "لو تمكنت من إمساك العراق".

وكان العراق والصين قد وقعا ثماني اتفاقيات اقتصادية ونفطية في العام الماضي، لم تعلن الحكومة بنودها، أو تفاصيل المشاريع التي تنوي الشركات الصينية القيام بها في العراق.

واستغرب مغردون علاقة الخزعلي بالاتفاقيات الصينية، حيث أنه لا يمتلك المعرفة الاقتصادية اللازمة للإفتاء في مثل هذه الأمور.

وهذا المغرد يرى أن الخزعلي أخطر على الصحة العامة من فيروس كورونا.

ويطالب آخر بوضع الخزعلي قيد الاحتجاز.

وآخر يرشحه للسفر إلى مدينة ووهان الصينية.

مغردون آخرون اعتبروا بيان الخزعلي إملاء لقرارات على أي رئيس وزراء قادم، كما أنه لا يملك الصفة التي بمقتضاها يفرض شروطه على رئيس الوزراء القادم.

واعتبر آخرون شروط زعيم عصائب أهل الحق الموالية لإيران إملاء على الحكومة.

ويتهم المتظاهرون ميليشيات عصائب أهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي بقتل المتظاهرين منذ اندلاع الحراك الشعبي في أكتوبر من العام الماضي.

وقد قتل خلال الحراك ما لا يقل عن 500 متظاهر وأصيب آلاف آخرون، فيما صعد المتظاهرون من أساليب الاحتجاج خلال الأيام الماضية، بعد مهلة أسبوع منحوها للحكومة لتحقيق مطالبهم باختيار رئيس وزراء جديد ومحاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين.

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