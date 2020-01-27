كوردستان والامم المتحدة يبحثان تعزيز الامن والتعاون الثنائي

2020/01/27 | 22:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الاثنين، مع مدير مكتب الشؤون السياسية في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق مانوج ماثيو، آخر التطورات والوضع الانساني في المنطقة.

وجاء في تغريدة نشرها دزيي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انه استقبل مدير مكتب الشؤون السياسية في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق مانوج ماثيو، مبينا ان الجانبين بحثا آخر التطورات والوضع الإنساني، وأهمية إستتباب الأمن والسلام وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين إقليم كوردستان والأمم المتحدة.

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