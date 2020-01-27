حاكم كريم عطية - كيف يفهم ذيول أيران الرفض الشعبي

2020/01/27 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاكم_كريم_عطية ربما لا يعي سياسي العراق الجديد ومليشياتهم أشكال الرفض الشعبي لهم ولحكومة عادل عبد المهدي وألى أي مدى وصل هذا الرفض الشعبي لهم متجليا بسنين من التظاهرات والتجمعات الشعبية السلمية والتي تكلل آخرها بأنتفاضة الشعب العراقي التشرينية والتي عبر فيها أبناء الشعب العراقي عن رفضهم القاطع لكل أشكال الحكم الأسلاموي الفاسد المدعوم من قوى المليشيات التي تعلن ولائها المطلق للجارة أيران وجعل العراق ساحة الصراع......

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