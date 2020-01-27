رشيد غويلب - بعد فشل سياسات اليمين الانقلابية / مؤتمر عالمي للتضامن مع الشعب الفنزويلي

2020/01/27 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب انتهت الجمعة الفائتة في العاصمة الفنزويلية كراكاس اعمال مؤتمر تضامن أممي استمر ثلاثة أيام.وتناول المؤتمر النضال ضد الإمبريالية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس يوم الجمعة.ودعي الى المؤتمر ممثلو القوى العاملة في منتدى ساو باولو، الذي يعد اهم إطار للحوار والتنسيق وتعزيز العمل المشترك لقوى اليسار والتقدم في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الأخرى من مناطق أخرى من......

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