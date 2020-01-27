أحمد صبحى منصور - من آمن ب ( محمد ) فقد كفر. ( 5 )

2020/01/27 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور الإيمان ليس بشخص محمد، ولكن بما ( أنزل على محمد) مشكلة البشرية في ( النبى الرسول ) لدى الكفار المشركين أولا : أساس المشكلة 1 ـ بموت محمد بن عبد الله رسول الله لم يعد موجودا بشخصه في عالمنا وحياتنا ، شأن كل من مات ويستحيل ان يعود الى هذه الحياة الدنيا ، من آدم الى آخر فرد رؤى حيا ثم مات .هذه الحقيقة يرفضها من يعبد الموتى من المحمديين والمسيحيين والبوذيين والأيزيديين والبهائيين ..الخ .......

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