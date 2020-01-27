ترامب يكشف الخيانة: الكثير من الحكومات العربية وافقت على صفقة القرن

2020/01/27 | 22:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاحد، إن “الكثير من الدول العربية وافقت على خطة السلام”.وأضاف ترامب، أن “خطة السلام في الشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن) ستحقق الكثير للجميع”؛ حسب “رويترز”.واوضح انه “لا بد أن يرضى الفلسطينيون بخطة السلام لأنها تصب في صالحهم”.وأدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات للصحفيين لدى استقباله رئيس الوزراء […]

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