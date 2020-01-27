"كمون وخضروات".. المراقد الوهمية في العراق

2020/01/27 | 22:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرعند لوحات الدلالة لمداخل المدن الصغيرة المترامية على جانبي الطرق الخارجية ‏بين ‏المحافظات الجنوبية، تصطف لوحات تشير إلى أضرحة لأولياء صالحين ‏ينتهي نسبهم ‏إلى أئمة أهل البيت، ويسند بناءها على مرويات شفاهية يتناقلها سكّان المناطق ليتأثر بها البسطاء في سياق الإيمان بالغيبيات واللجوء لها عند الملمات.‏

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