2020/01/27 | 22:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريربعد 16 عامًا من سقوط النظام الديكتاتوري مقابل ثمن باهظ دفعه العراقيون دماءً وأموالًا، لا تزال ممارسات ذلك النظام راسخةً في ثقافة أكثر مؤسسات الدولة خصوصًا الأمنية منها، فبين الحين والآخر تطفو حادثة على السطح يندى لها جبين الإنسانية، وتعيد إلى الأذهان "جرائم" النظام البائد في تعامله مع السجناء، إذ يموت الكثير من المتهمين تحت وطأة التعذيب الوحشي أو تنتزع اعترافاتهم بتهم لم يرتكبوها.

اقرأ/ي أيضًا:

"الشواية" وصعق "العضو الذكري"..



فضيحة تعذيب جديدة في سجون السلطة تثيرها النجف!

سجون العراق تحت مجهر "رايتس ووتش": أوضاع مهينة وتهم باطلة!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فنون التعذيب".. ماذا يحدث في سجون العراق؟) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("فنون التعذيب".. ماذا يحدث في سجون العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).