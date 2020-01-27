2020/01/27 | 22:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اتفق شيوخ عشائر ذي قار، اليوم الاثنين، مع القوات الأمنية على نزول الجيش لمسك مداخل المحافظة.

وقال مراسل "الغد برس"، ان أبرز النقاط التي تم الأتفاق عليها في اجتماع شيوخ عشائر ذي قار ، منها "تشكيل وفد من ١٠مشايخ و١٠ متظاهرين لحمل المطالب وبعد تنفيذها يلتزم المتظاهرين واذا لم يلتزموا تكون عشائرهم ضدهم واذا لم تنفذ من جهة رئيس الجمهورية سيكون موقف الشيوخ كافة مع المتظاهرين".

واضاف انه تم "الاتفاق مع القوات الأمنية على نزول الجيش لمسك مداخل المحافظة والمدن بعيدا قوات الشرطة.



ويكون زمام الملف الأمني بيدهم".

وتابع انه "سيتم تشكيل مفارز مشتركة من الشرطة والمتظاهرين مع كل قطع او نقطة تتكون من 10 افراد شرطة و10 افراد من المتظاهرين لحماية ساحة الحبوبي ليلا ونهارا، فيما تبقى ساحة الحبوبي ساحة الاعتصام السلمي حتى تحقيق المطالب".

واوضح ان "يكون هناك لقاء دوري وودي مع القيادات الامنية وقيادات وممثلين المتظاهرين تلبية لتجنت التصادم، و تبقى الجسور واغلاقها تحت اختيار المتظاهرين".

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