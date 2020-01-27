شيوخ عشائر ذي قار يتفقون مع قيادة الشرطة على اقالة قائدها ورهن غلق الجسور والطرق بخيار المتظاهرين

2020/01/27 | 22:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار افاد مراسل "كلكامش برس" ان اجتماعا ضم شيوخ عشائر في مضيف الشيخ صباح بدر الرميض مع قائد عمليات الرافدين وتم الاتفاق على النقاط التالية .1.اقاله قائد الشرطه ناصر الاسدي تلبية لمطلب الجماهير.2.تشكيل مفارز مشتركه من الشرطه والمتظاهرين مع كل قطع او نقطه تتكون من 10 افراد شرطه و10 افراد من المتظاهرين لحمايه ساحه الحبوبي ليلا ونهارا.3.تبقى ساحه الحبوبي ساحه الاعتصام السلمي حتى تحقيق المطالب.4.تشكيل وفد من 10 افراد من شيوخ ذي قار و 10 افراد من المتظاهرين وذهابهم الى رئيس الجمهوريه من اجل تحقيق المطالب تحت سقف زمني محدد وضمانات مقبوله.5.يكون هناك لقاء دوري وودي مع القيادات الامنيه وقيادات وممثلين المتظاهرين تلبيتا لتجنت التصادم.6.تبقى الجسور واغلاقها تحت اختيار المتظاهرين.

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