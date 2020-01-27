2020/01/27 | 22:21 - المصدر: الغد برس

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امريكا تؤكد استعدادها لإجراء مباحثات جدية حول تواجد القوات الأجنب

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امريكا تؤكد استعدادها لإجراء مباحثات جدية حول تواجد القوات الأجنبية في العراق

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