2020/01/27 | 22:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] اعتبر رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، "ما حصل في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية في ذي قار من اعتداء على المتظاهرين وتعريضهم للرصاص الحي واحراق خيم اعتصامهم يمثل انتكاسة جديدة في التعامل العملي المطلوب مع ملف التظاهرات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: ما حصل في الحبوبي انتكاسة جديدة ونطالب الحكومة والبرلمان بالتحقيق) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: ما حصل في الحبوبي انتكاسة جديدة ونطالب الحكومة والبرلمان بالتحقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).