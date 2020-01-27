الحلبوسي يدعو القوى السياسية للتعاون بملف تشكيل الحكومة والإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب

2020/01/27 | 22:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، القوى السياسية إلى التعاون بملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي.

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