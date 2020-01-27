عبد المهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو ويؤكد له: القوات العراقية مسؤولة عن امن البعثات الدبلوماسية

2020/01/27 | 22:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إنه “جرى خلال الاتصال التأكيد على علاقات الصداقة بين البلدين وعلى ادانة الاعتداءات التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد وتعزيز إجراءات القوات العراقية المسؤولة عن حمايتها ومتابعة […]

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