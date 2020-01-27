نائبان عن سائرون والفتح يرجحان لقاءً سيجمع السيد الصدر والعامري

2020/01/27 | 22:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح نائبان عن تحالفي الفتح وسائرون، اليوم الاثنين، لقاء قريباً سيجمع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.

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