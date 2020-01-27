مؤتمر امني لدعم المنظومة العسكرية

2020/01/27 | 22:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، المؤتمر الأول لدعم المنظومة الأمنية والعسكرية والتواصل مع الرأي العام، بحضور وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية وأعداد من المحللين والأكاديميين والمختصين بالشأن الأمني وخلية الإعلام الأمني وخلية الإعلام الحكومي والمركز العراقي للتنمية الإعلامية وعدد من النخب والباحثين .

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