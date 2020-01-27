العمليات المشتركة تعقد اجتماعا امنيا لدعم المنظومة العسكرية والامنية والتواصل مع الرأي العام

2020/01/27 | 22:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، المؤتمر الأول لدعم المنظومة الأمنية والعسكرية والتواصل مع الرأي العام، بحضور وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية وأعداد من المحللين والأكاديميين والمختصين بالشأن الأمني وخلية الإعلام الأمني وخلية الإعلام الحكومي والمركز العراقي للتنمية الإعلامية وعدد من النخب والباحثين”.وذكر بيان للمؤتمر حصلت عليه “العهد […]

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