العصائب تكشف مكان انطلاق الصواريخ التي استهدفت السفارة الاميركية

2020/01/27 | 22:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق محمود الربيعي، الاثنين ، تحديد مكان الصواريخ التي استهدفت السفارة الامريكية امس....

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