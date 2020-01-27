2020/01/27 | 22:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: نرفض تجاوزات الشيخ علي على العامري) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: نرفض تجاوزات الشيخ علي على العامري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).