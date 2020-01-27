2020/01/27 | 22:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهلال السعودي يعلن تعرض حارس مرماه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة حارس الهلال السعودي بقطع في الرباط الصليبي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة حارس الهلال السعودي بقطع في الرباط الصليبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).