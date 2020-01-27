حريق كبير في سيطر السدرة والدفاع المدني يتدخل

2020/01/27 | 22:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، تفاصيل حادث الحريق قرب سيطرة السدرة بمحافظة البصرة.وذكرت المديرية في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “بعد ورود اخبار عن وجود حادث اصطدام قرب سيطرة السدرة في البصرة، تم على الفور توجه فرقة اطفاء وانقاذ مع عجلة حوضية من مركز البصرة بامرة العقيد عامر طة ياسين ضابط المركز”.[…]

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