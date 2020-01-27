الايزيديون بعد اللجوء إلى أستراليا، ما وضعهم وكيف تمضي حياتهم هناك؟

2020/01/27 | 22:47 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين بعد الإبادة الجماعية الأخيرة التي حلت بالايزيديين من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قضاء شنگال والمناطق المحيطة به غرب محافظة نينوى، فتح برامج ومشاريع من قبل منظمات دولية والأمم المتحدة لتهجير الايزيديين إلى دول مختلفة ومنها دولة استراليا.الايزيديون وبعد وصولهم واستقرارهم في مناطق عدة في دولة استراليا قد …

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