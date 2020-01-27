"العداء القديم".. فتنة الصفحات بين الصدر والخزعلي

2020/01/27 | 22:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراندلعت حرب كلامية بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم عصائب أهل الحق المنشق عن التيار قيس الخزعلي، عقب "كلام ضد الصدر" صدر عن نواب عن تحالف البناء في الديوانية، شهدت تلميحًا إلى احتمال تعرض الصدر إلى محاولة اغتيال.

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المدنيون بمحنتهم!

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