البنتاغون: تفعيل عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا بعد توقف مؤقت

2020/01/27 | 22:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق أعلنت وزارة #الدفاع_الأميركية “البنتاغون”، عن تفعيل وتكثيف عمليات مكافحة الإرهاب في #سوريا، بعد توقف مؤقت لوضع الخطط الأمنية عقب اغتيال قائد #فيلق_القدس في #الحرس_الثوري الإيراني #قاسم_سليماني.[…]

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