التعليم العالي النيابية تكشف مصير الطلبة العراقيين في الصين بعد انتشار فايروس كورونا

2020/01/27 | 22:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الاثنين، مصير الطلبة العراقيين الدارسين في الصين الذين تم اجلائهم بعد انتشار فايروس كورونا.وقالت رئيس لجنة التعليم العالي النيابية النائبة، غيداء كمبش، في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “لجنتها تحركت فور انتشار فايروس كورنا في احدى المدن الصينية والتي يدرس بها العشرات من الطلبة العراقيين وكانت […]

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