أصوات المتظاهرين تعبر الحدود.. و16 دولة تسمع الصوت

2020/01/27 | 22:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادانت ست عشرة دولة الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل القوات الأمنية العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين.

واكد سفراء كل من كندا وكرواتيا والتشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهنغاريا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا واسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أكدوا في بيان مشترك ان قوات الامن والفصائل المسلحة تواصل استخدام الذخيرة الحية في بغداد والناصرية والبصرة على الرغم من الضمانات التي قدمتها الحكومة العراقية، مما أدى الى استشهاد واصابة العديد من المدنيين في حين يتعرض بعض المحتجين الى الترويع والاختطاف.

ودعا البيان الحكومة العراقية الى احترام حريات التجمع والحق في الاحتجاج السلمي المنصوص عليها في الدستور العراقي واجراء تحقيقات ومساءلة موثوقة فيما يتعلق بأكثر من خمسمئة حالة وفاة والالاف الإصابات للمتظاهرين، كما دعوا المتظاهرين الى الحفاظ على سلمية الاحتجاجات في العراق.

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