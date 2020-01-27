هيئة الإعلام الاردنية توقف بث قناة دجلة لهذا السبب..

2020/01/27 | 23:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت هيئة الاعلام في الاردن، وقف بث قناة "دجلة" الفضائية العراقة لمدة شهر واحد، اعتباراً من اليوم الاثنين، بدعوى عدم الإلتزام بتعهداتها السابقة، ومخا...

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